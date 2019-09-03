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Ангела Меркель поздравила Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины

Ангела Меркель поздравила Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины и заверила, что ФРГ останется надежным партнером Украины в деле проведения реформ, децентрализации и борьбы с коррупцией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба немецкого кабмина, пишет УНН.

“Правительство ФРГ будет и впредь надежным партнером при проведении важных реформ в сферах правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией”, — отмечается в телеграмме Меркель.

“Германия хотела бы вместе, в тесном диалоге с Украиной, решать самые разные вызовы, которые стоят перед страной. Целью остается то, чтобы Украина самостоятельно и в условиях сохранения территориальной целостности могла формировать собственное будущее”, — утверждала канцлер. Меркель заверила, что Германия заинтересована и в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений.

“Я была бы очень рада возможности приветствовать вас в скором времени в Берлине”, — отметила она.

Напоминаем, Канада поздравила начало работы новой Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель

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