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Нардепы включили законопроект об отмене адвокатской монополии в повестку дня

Нардепы включили законопроект об отмене адвокатской монополии в повестку дня

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Парламентарии приняли включение в повестку дня и передачу на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект об отмене адвокатской монополии 1013/П, который позволяет специалистам без адвокатских удостоверений представлять интересы лица в суде. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Как отметил народный депутат, представитель Президента Украины в КСУ Федор Вениславский сейчас представлять интересы человека в суде может только адвокат, тогда как юрист без адвокатского удостоверения защиту лица в суде осуществлять не может.

Согласно же законопроекту, предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене адвокатской монополии.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, адвокаты, повестка дня, монополия
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