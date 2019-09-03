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Рада включила в повестку дня законопроект о назначении Президентом председателей НАБУ и ГБР

Рада включила в повестку дня законопроект о назначении Президентом председателей НАБУ и ГБР

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) предлагает оптимизацию полномочий главы государства. После принятия закона за главой государства закрепляются реальные полномочия по созданию независимых регулирующих органов, Национального антикоррупционного бюро Украины, назначение на должности и освобождение от должностей членов независимых регулирующих органов, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины — до 106 — о создании независимых регулирующих органов, Национального антикоррупционного бюро Украины, назначение на должности и освобождение от должностей членов независимых регулирующих органов, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

При этом спикер парламента вынужден был объявить о продлении утреннего заседания Рады на 15 минут для того, чтобы нардепы смогли завершить обсуждение в проголосовать за постановление.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и освобождение от должностей директора НАБУ и ГБР.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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