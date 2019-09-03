Автор законопроекта о бюро финансовых расследований рассказал об основных положениях

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Бюро финансовых расследований - это орган, который создается вместо налоговой полиции, которая ликвидируется. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН.

"Бюро финансовых расследований - это орган, который создается вместо налоговой полиции, которая ликвидируется, а также принимает на себя функции Министерства внутренних дел по расследованию преступлений в сфере публичных финансов и функции СБУ по расследованию тех же преступлений. То есть это единственный орган в котором концентрируется расследования всех преступлений в сфере публичных финансов и хозяйства", - сказал Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН об основных положениях законопроекта бюро финансовых расследований, автором которого он является.

По его словам, бизнес будет иметь дело только с одним правоохранительным органом, а не с несколькими.

"Фактически бизнес, который сталкивается с несколькими различными правоохранительными органами будет иметь дело только с одним правоохранительным органом, который сможет задавать вопросы бизнесу по определенным нарушениям в этих довольно чувствительных сферах. Мы меняем подследственность, соответственно мы предоставляем этому органу полномочия по расследованиям", - рассказал Гетманцев.

Напомним, Зеленский поручил принять закон о Службе финрасследований до 1 декабря.