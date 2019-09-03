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Депутаты снова сегодня будут работать до ночи - Арахамия

Депутаты снова сегодня будут работать до ночи - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Депутаты могут работать сегодня до полуночи. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил председатель фракции Слуга Народу Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Сейчас все пользуются случаем, они говорят, что это парламентские традиции что-то говорить с трибуны. Хорошо, давайте поговорим. И во сколько там? В 11, 12 закончим", - сказал Арахамия.

Депутат добавил, что для экономии времени предлагалось обсуждение законопроектов на заседаниях комитетов вместо заседаний Верховной Рады.

Сегодня депутаты на утреннем пленарном заседаний приняли ришеня работать после 18 часов до тех пор, пока не решат все вопросы повестки дня.

Напомним, автор законопроекта о бюро финансовых расследований Данил Гетманцев рассказал об основных положениях.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, депутаты
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