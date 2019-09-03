Через границу Украины за месяц пропустили 11,3 млн человек

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В августе текущего года пропуск людей через границу Украины увеличился на 6% по сравнению с июлем и составил 11,3 млн человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Традиционно август - это пик туристического сезона. По сравнению с июлем пропуск лиц вырос на 6% (август - 11,3 млн, июль - 10,7 млн), транспорта - на 7% (август - 1,8 млн, июль - 1,7 млн)", - сообщили пограничники.

Также указано, что во время мероприятий пограничного контроля выявлено 162 поддельных и 4 чужих документа, выполнено более 11 тыс. поручений государственных органов.

Также в этот период наблюдался рост количества реализованных информаций Интерпола. Всего в августе выполнено более 400 срабатываний, что на 23% больше, чем в июле (335). Всего по этой базе данных выявлено 170 лиц, которых разыскивали правоохранительные органы разных стран, около 250 паспортных документов и 4 похищенных автомобиля.

В течение августа сотрудники Госпогранслужбы помешали 4,1 тыс. административных правонарушений, а также на правонарушителей наложено штрафов на 8,4 млн гривен.

Напомним, паспорт Украины улучшил свои позиции в мировом рейтинге.