Татькова уволили с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На заседании Высшего совета правосудия сегодня рассмотрен вопрос об увольнении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

В сообщении указано, что: “Высший совет правосудия принял уволить Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины”.

Докладчик — член Высшего совета правосудия Игорь Артеменко сообщил, что 24 декабря 2015 года Высший совет юстиции, рассмотрев материалы производства по требованиям законодательства о несовместимости, открытого по обращению Министерства юстиции Украины в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова В.И., а также вывод дисциплинарной секции Высшего совета юстиции, принял решение о внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова В.И. с должности на основании нарушения требований относительно несовместимости.

19 января 2016 года в Верховную Раду Украины направлено представление Высшего совета юстиции об увольнении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова В.И. с должности на основании нарушения требований относительно несовместимости. Постановлением Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года Татьков В.И. уволен с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины в связи с нарушением им требований относительно несовместимости.

Стоит также добавить, что:

Постановлением Высшего административного суда Украины от 18 октября 2017 года в удовлетворении иска Татькова В.И. в Высший совет правосудия, третье лицо — Министерство юстиции Украины о признании незаконным и отмене решения отказано.

Постановлением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 22 мая 2018 года отказано в удовлетворении заявления представителя Татькова В.И. — адвоката Попкова П.А. о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 18 октября 2017 года. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 30 ноября 2018 года исковое требование Татькова В.И. в Верховную Раду Украины удовлетворено. Признано незаконным и отменено Постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года № 1631-VIII “Об увольнении судьи”. Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 4 июня 2019 года в удовлетворении апелляционной жалобы Верховной Рады Украины об отмене решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 30 ноября 2018 года отказано. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, решение Высшего совета юстиции от 24 декабря 2015 № 1204/0/15-15 о внесении в Верховную Раду Украины представление об увольнении судьи Татькова В.И. с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании нарушения требований относительно несовместимости является действующим. Постановление Верховной Рады Украины об увольнении судьи Татькова В.И. с должности судьи на основаниях нарушения требований относительно несовместимости в судебном порядке признано незаконным и отменено.

Стоит напомнить, что в конце августа Высший совет правосудия рассмотрел представление заместителя Генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова Виктора Ивановича.