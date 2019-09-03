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Рада включила в повестку дня законопроект о назначении большего количества уполномоченных

Рада включила в повестку дня законопроект о назначении большего количества уполномоченных

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит обеспечить эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине. Соответствующее решение поддержали 298 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Предложенная законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины — статьи 85 и 101 — в части регулирования статуса уполномоченных Верховной Рады Украины.

Как отметил народный депутат, представитель Президента Украины в КСУ Федор Вениславский смысл этого законопроекта состоит в том, что, кроме Уполномоченного по правам человека на практике возникает необходимость существования Уполномоченного по правам ребенка, по правам военнослужащих, по защите персональных данных, о доступе к персональным данных о доступе к информации и тому подобное.

“То есть, на сегодня реальная жизнь требует существования независимых институтов парламентского контроля в различных сферах”, — сказал Вениславский.

Напомним, Президент предложил ВР назначить более Уполномоченных.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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