КИЕВ. 3 сентября. УНН. Первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова написала заявление на увольнение. Об этом сама Джапарова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заявление написано. За плечами 4 года работы 24/7 в #МінСтець: все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала Джапарова.

Она выразила благодарность команде, коллегам, общественным организациям, партнерам и Юрий Стецю "за все проекты, реализовали вместе".

"Тот огромный опыт микро-, макро-, кризисного и другого менеджмента точно пригодится впереди, ведь в сердце - Крым и мой народ..." - отметила Джапарова.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.