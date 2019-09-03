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Джапарова написала заявление на увольнение

Джапарова написала заявление на увольнение

Эмине Джапарова

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова написала заявление на увольнение. Об этом сама Джапарова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заявление написано. За плечами 4 года работы 24/7 в #МінСтець: все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала Джапарова.

Она выразила благодарность команде, коллегам, общественным организациям, партнерам и Юрий Стецю "за все проекты, реализовали вместе".

"Тот огромный опыт микро-, макро-, кризисного и другого менеджмента точно пригодится впереди, ведь в сердце - Крым и мой народ..." - отметила Джапарова.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: увольнение
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