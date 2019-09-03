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Закон о снятии неприкосновенности с нардепов отправили на подпись Зеленскому

Закон о снятии неприкосновенности с нардепов отправили на подпись Зеленскому

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) направили на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ВР.

Как отмечается в сообщении, документ сначала было подписанного Главой Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

"Закон направлен на подпись Президенту", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

"За" проголосовали 373 народных депутата, против - 0, воздержались - 3.

Добавим, что этим законом изымаются два абзаца из статьи 80 Конституции Украины, обуславливающих неприкосновенность народных депутатов Украины.

Новую редакцию этой статьи Конституции было предложено принять в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, неприкосновенность, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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