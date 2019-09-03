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Фракция "ЕС": законопроекты, которые сегодня рассматривала Рада, необходимо направить в Венецианскую комиссию

Фракция "ЕС": законопроекты, которые сегодня рассматривала Рада, необходимо направить в Венецианскую комиссию

Иванна Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Фракция "Европейская солидарность" будет настаивать, чтобы все законопроекты и изменения в Конституцию Украины, которые сегодня рассматривались в Верховной Раде Украины, были направлены в Венецианскую комиссию. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщила народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Мы будем все же настаивать, чтобы все законопроекты и изменения в Конституцию Украины, что сегодня рассматриваются, были направлены в Венецианскую комиссию", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроекта, который позволит обеспечить эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, Иванна Климпуш-Цинцадзе
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