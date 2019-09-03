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Экс-руководительнице НАПК Корчак подготовлено подозрение

Экс-руководительнице НАПК Корчак подготовлено подозрение

Наталья Корчак

КИЕВ. 3 сентября. УНН. К Генеральному прокурору Украины направлен проект подозрения экс-руководительнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП совместно с НАБУ сегодня направили к Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект подозрения экс-руководительнице, а ныне члену НАПК Наталье Корчак в недостоверном декларировании.

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Напомним, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ заинтересовалось по подозрению в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользованиеи незадекларированным авто.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Корчак. 16 августа 2019 года Соломенский суд Киева отменил закрытие дела против экс-руководительнице НАПК.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, НАПК, НАБУ, САП
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