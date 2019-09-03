В КСУ направили законопроект, который позволит ВР образовывать консультативно-совещательные органы

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит ВРУ образовывать консультативно-совещательные органы. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины) предусматривает возможность создания в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины.

Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью закрепить в Конституции Украины эффективный механизм организации и деятельности Верховной Рады Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит усовершенствовать механизм досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.