Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,1194  EUR: 27,71 -0,0400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 сентября 2019 21:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Беларусь объяснила, что значит закрытие границы с Украиной "наглухо"
Беларусь объяснила, что значит закрытие границы с Украиной "наглухо"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6540
Версия для печати

Следующее заседание ВР состоится 10 сентября - Разумков

Следующее заседание ВР состоится 10 сентября - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра. Об этом сегодня во время закрытия вечернего пленарного заседания сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Следующее заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 10 сентября, в 10 утра", - сказал Разумков.

По его словам со среды по пятницу народные депутаты будут работать на заседаниях комитетов.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит ВР образовывать консультативно-совещательные органы.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.