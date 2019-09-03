Украинская сторона завершила демонтаж фортификаций в Станице Луганской

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская сторона завершила демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, передает УНН со ссылкой на сообщение Луганской ОГА на странице в Facebook.

"Сегодня работы по полному демонтажу фортификационных сооружений были закончены", - говорится в сообщении.

В ОГА также отметили, что четырьмя пиротехническими подразделениями ГСЧС проводилась работа по проверке и очистке от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста. Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от разлома моста работы были остановлены потому, что через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н. "ЛНР".

Кроме того, состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ. Представители СММ ОБСЕ имели при себе составленный накануне и переданный в ОБСЕ план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования (газосварочное для резки металлических конструкций), которое планируется задействовать.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что с стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от разлома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировали все свои сооружения на рубеже моста, будет рано", - отметили в ОГА.

Ранее Зеленский заявил, что начинаются работы по восстановлению моста в Станице Луганской.