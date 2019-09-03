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Анбандлинг "Нафтогаза" и газовые переговоры: о чем говорили Шефчович и Оржель

Анбандлинг "Нафтогаза" и газовые переговоры: о чем говорили Шефчович и Оржель

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем. Как сообщил Шефчович в Twitter, речь шла о анбандлинге "Нафтогаза" и трехсторонних газовых переговорах, передает УНН.

По словам Шефчовича, разговор был продуктивным.

"Состоялась продуктивная дискуссия с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Приятно иметь партнера с таким успешным опытом работы в сфере энергетики и перехода на новые энергетические стандарты, учитывая задачи, стоящие перед нами, включая анбандлинг и "Трехсторонние газовые переговоры", - написал вице-президент Еврокомиссии.

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Напомним, в начале августа дипломатический источник в Брюсселе сообщал агентству ТАСС, что трехсторонние министерские переговоры по газу запланированы на 16 сентября в Брюсселе.

Однако 27 августа министр энергетики РФ сообщил, что "точная дата переговоров по газу с ЕС и Украина не определена".

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, Еврокомиссия, Нафтогаз, переговоры
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