Разумков рассказал, почему количество нардепов сократят именно до 300

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Количество народных депутатов в следующем созыве Верховной Рады Украины сократят до 300, ведь это соответствует количеству населения Украины. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний момент ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине где-то 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам", - сказал Разумков.

По его словам, количество народных депутатов никоим образом не повлияет на качество работы Верховной Рады Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит уменьшить состав Верховной Рады Украины до трехсот и закрепить пропорциональную избирательную систему.