Кабмин сегодня планирует прекратить бумажный документообмен между госорганами

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Кабинет министров сегодня планирует рассмотреть вопрос о прекращении бумажного документообмена между органами исполнительной власти. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства на 4 сентября, передает УНН.

Согласно повестке дня, правительство планирует одобрить проект документа о прекращении бумажного документообмена между органами исполнительной власти, о внесении изменений в Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации.

Также сегодня Кабмин собирается рассмотреть вопрос об определении народного депутата Украины Верещук Ирины Андреевны (по согласию) постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде; рассмотреть информации о мерах по упрощенному перемещения работников и посетителей в Доме правительства.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет накануне сделал уточнение, что на заседании Кабмина должны рассмотреть вопрос именно прекращения бумажного документообмена между государственными органами, а не документооборота.