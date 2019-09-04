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Кремль не будет анонсировать дату обмена между Россией и Украиной - Песков

Кремль не будет анонсировать дату обмена между Россией и Украиной - Песков

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Кремль не будет анонсировать дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной из-за чувствительности темы. Об этом заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена до конца недели, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным”, — сказал Песков.

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Отметим, ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что процесс обмена удерживаемыми между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Как сообщал УНН, в Офисе Президента Украины от 2 сентября заявили, что работа по обмену удерживаемыми с Россией ведется.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные, Кремль
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