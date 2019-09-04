Сенаторы призывают Трампа предоставить Украине обещанную финансовую помощь

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Группа сенаторов от обеих партий обратилась к администрации Президента США Дональда Трампа с просьбой выделить 250 миллионов долларов США в виде санкционированной военной помощи Украине, передаёт УНН со ссылкой на The Hill.

Так, сенаторы Роб Портман, Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Рон Джонсон во вторник написали письмо директору Административно-бюджетного управления США Мику Малвани после того, как в СМИ появилась информация, что администрация откладывает помощь.

Сенаторы в письме подчеркивают, что эти средства помогут Украине развить собственный военный потенциал и сохранить суверенитет перед лицом российской агрессии, пишет издание.

“Фактически, Украина продолжает ежедневно воевать на восточной границе против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, и более 10 тысяч украинских солдат и мирных жителей погибли в этой войне. Помощь в области безопасности, финансируемая США, уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и необходимо обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны в будущем”, — написали сенаторы.

“Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины и имеет постоянную поддержку и одобрение Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Министерству обороны немедленно выделить эти средства”, — сказано в письме.

Представитель Министерства обороны заявил The Hill, что США работают с правительством Украины и Многонациональным объединенным координационным комитетом над оценкой конкретных потребностей вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНН, ранее Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о военной помощи для Украины рассматривается.