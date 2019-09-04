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Президент Словении предложил Украине особый статус отношений с ЕС вместо полноценного членства

Президент Словении предложил Украине особый статус отношений с ЕС вместо полноценного членства

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Словении Пахор предложил наделить Украину и Турцию специальным статусом отношений с Евросоюзом вместо полноценного членства в объединении, пишет УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

“Я бы обозначил разницу между западными Балканами и Турцией и Украиной. Для Украины и Турции я бы предложил специальный статус и полноценное членство для государств западных Балкан”, — сказал словенский президент, выступая в ходе стратегического форума в городе Блед.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации, заменившее прежнее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и Украиной.

Евросоюз является для Украины важным экономическим партнёром. В 2015 году на Евросоюз пришлось 34 % украинского экспорта и 41 % украинского импорта товаров. В феврале 2019 года Верховная рада юридически закрепила в Конституции Украины курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

Как писал УНН, Польша является вторым крупнейшим торговым партнером Украины в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Словения, Турция
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