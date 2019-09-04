Из-за невыполнения РФ приказа трибунала по морякам против России могут ввести санкции - Геращенко

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Из-за невыполнения РФ приказа Международного трибунала по морскому праву относительно немедленного освобождения военнопленных украинских моряков против России могут ввести ограничения государства-участники Конвенции по морскому праву по их усмотрению. Об этом заявила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"25 мая трибунал по морскому праву принял решение, что РФ должна немедленно освободить военнопленных украинских моряков и корабли и в течение месяца отчитаться о выполнении. К сожалению, РФ проигнорировала этот вердикт, зато при поддержке Франции и Германии, 25 июня вернулась в ПАСЕ. А украинские моряки остались в Лефортово. Невыполнение РФ приказа трибунала может стать основанием для введения ограничений для РФ. Ограничения вводятся государствами-участниками конвенции по их усмотрению. И здесь очень интересно, решатся ли наши европейские партнеры вводить ограничения против РФ, или и в дальнейшем будут ограничиваться беспокойством", - отметила Геращенко.

По ее словам, в настоящее время украинской власти и дипломатии важно активно работать с международными партнерами, чтобы "беспокойство" перешло в стадию ограничений.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить три украинских корабля - "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" - и 24 ужерживаемых украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины.