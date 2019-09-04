Инициативу Рябошапки поддержали в "ДНР"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На посту главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос не сделал ничего, чтобы предотвратить в Донбассе масштабные нарушения международного гуманитарного права со стороны военнослужащих Украины. Такое мнение высказала так называемая “уполномоченная по правам человека в ДНР” Дарья Морозова, пишет УНН.

“Увольнение Анатолия Матиоса, как и предшествовавшая этому отставка главы Службы безопасности Украины Василия Грицака является закономерным следствием отсутствия эффективности в осуществляемой ими деятельности. За время их работы военные преступления Киева на Донбассе в преимущественном большинстве случаев так и не получали должного расследования, а виновные оставались безнаказанными”, — заявила Морозова.

По ее мнению, именно руководство военной прокуратуры и СБУ покрывало преступления против мирных жителей.

Напомним, 2 сентября Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора опираясь на письмо Минобороны об отзыве Матиоса с этой должности.

Кроме того, Рябошапка выступил с инициативой реформирования органов прокуратуры, которая в частности предусматривает ликвидацию военной прокуратуры.