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Зеленский не подписал закон о химической кастрации педофилов и вернул его в Раду

Зеленский не подписал закон о химической кастрации педофилов и вернул его в Раду

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вернул с предложениями в Верховную Раду законопроект 6449 об обязательной химической кастрации лиц, виновных в сексуальных преступлениях в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица. Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.

Как отметили в ВРУ, сегодня, 4 сентября, закон "вернули с предложениями Президента" после того, как 22 июля он был направлен на подпись главе государства.

Законопроект 6449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетней особ, не достигших половой зрелости предусматривает введение обязательной химической кастрации для лиц, виновных в сексуальных преступлениях против детей, а также открытие реестра таких лиц.

Напомним, 19 июля Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетней особ, не достигших половой зрелости, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Источник: УНН
Теги: законы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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