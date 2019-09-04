Для объяснений по обысков на UA: Первый - антикоркомитет пригласит руководство ГБР

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины решил пригласить руководство Государственного бюро расследований на одно из своих заседаний для дачи объяснений по проведению обысков в помещении ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”. Соответствующее решение было принято во время заседания Комитета по антикоррупционной политике, передает корреспондент УНН.

“Я ставлю на голосование вопрос об обращении Комитета по приглашению руководства Государственного бюро расследований на одно из заседаний Комитета для того, чтобы проинформировать о ситуации с обысками на “UA:Первый”, — зачитала предложение председатель Комитета Анастасия Красносельская.

По ее словам, решение было принято, поскольку члены комитета поддержали предложение единогласно.

При этом она уточнила, что дата заседания, на которое приглашены представители ГБР, члены Комитета определят позже.

Напомним, 30 августа сообщал УНН, что Государственное бюро расследований по оперативного сопровождения Службы безопасности Украины проводит обыски в помещении ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” в рамках уголовного производства относительно возможных противоправных действий должностных лиц НСТУ, а именно злоупотребление служебным положением.