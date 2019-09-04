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Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"

Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт". Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.

Как отметили в ВРУ, сегодня, 4 сентября, закон "вернули с предложениями Президента" после того, как 19 июня он был направлен на подпись главе государства.

Согласно тексту документа, проект Закона Украины "О государственном признание и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создание благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.

Напомним, народные депутаты Украины поддержали за основу проект закона о государственном признании и поддержке скаутской организации "Пласт".

Источник: УНН
Теги: законы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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