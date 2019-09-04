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Эксперт: ликвидация военной прокуратуры — ложный путь

Эксперт: ликвидация военной прокуратуры — ложный путь

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вывод военной прокуратуры из Генеральной прокуратуры, ликвидация ее - это ложный путь, особенно в условиях войны. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в эфире телеканала Zik, сообщает УНН.

"Мне кажется, что это невероятная ошибка сейчас, именно в это время, когда в Вооруженных Силах и других подразделениях, подлежащих юрисдикции именно Военной прокуратуры, выводить ее из штата Генеральной прокуратуры и подчинять Министерству обороны Украины - это ложный путь. Я очень хорошо помню страшную статистику, которую несколько раз приводил господин Матиос. По его словам, каждый четвертый военнослужащий сегодня является участником того или иного преступления. Это страшная цифра. И проблемы злоупотребления служебным положением, хищение военного имущества, другие преступления, связанные именно с выполнением именно военных задач, их очень много", - отметил Шабовта.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил с инициативой реформирования органов прокуратуры, которая, в частности, предусматривает ликвидацию военной прокуратуры.

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Источник: УНН
Теги: эксперт, ликвидация, военная прокуратура
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