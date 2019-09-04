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Скалецкая дала оценку состояния дел в МОЗ после Супрун

Скалецкая дала оценку состояния дел в МОЗ после Супрун

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня перед Министерством здравоохранения стоит ряд острых вопросов, которые надо решить. Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время пресс-конференции в среду, отвечая на просьбу журналиста дать оценку состоянию дел в работе МОЗ после Ульяны Супрун, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о том, что на сегодняшний острые нерешенные вопросы - да, они есть. Когда (вопросы - ред.) пришли ко мне просто так, и это надо сделать (решить вопрос - ред.) на завтра. Например, сегодня - последний день подачи ответа Государственной аудиторской службе. Ответ на сегодняшний день не соответствует запросам... Его надо дорабатывать.

Если говорить о проблемах с медицинскими университетами, ситуация серьезная. Подготовленных ответов, что с этим делать, нет", - сказала Скалецкая.

В качестве примера она привела, что в Одессе работники университета имеют задержку по зарплатам.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Ульяна Супрун, Зоряна Скалецкая
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