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Правительство усилило противодействие рейдерству в сфере госрегистрации

Правительство усилило противодействие рейдерству в сфере госрегистрации

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правительство приняло решение, которое поможет противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации. Соответствующее решение принял Кабинет министров во время заседания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

“Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе, все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такому выводу, это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность. И третье, еще главнее, меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники — высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора”, — прокомментировал решение министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, в ближайший месяц правительство планирует преодолеть рейдерство и махинации в реестрах недвижимости. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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