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Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА - нардеп

Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА - нардеп

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко заявляет, что Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом нардеп от "Европейской солидарности" написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА. Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко.

Напомним, в июле стало известно, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с письмом, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, КГГА, Виталий Кличко
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