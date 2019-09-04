Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,1194  EUR: 27,71 -0,0400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 сентября 2019 17:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
18855
Версия для печати

Гончарук пояснил суть постановления о рейдерстве

Гончарук пояснил суть постановления о рейдерстве

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня Правительство приняло техническую постановление о рейдерстве, которая имеет “устранить технические пробелы”. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по рейдерству. Сегодня было техническое постановление, отдельные какие-то пробелы устраняло. Основная часть этого постановления о чем: сейчас в министерстве юстиции до сих пор действует комиссия, которая рассматривала жалобы людей, которые бы пострадали от рейдерских проявлений”, — сказал Гончарук.

По его словам, работа этой комиссии “была очень забюрократизированной, то есть чтобы подать туда заявление, ты должен пройти 7 кругов ада”.

“Это постановление, которое мы сегодня приняли, она фиксирует. Утверждает упрощенную процедуру общения с этой комиссией. Все в online, друзья, чтобы любой человек с ноутбука не имел никаких барьеров и мог общаться с государственными органами”, — добавил премьер.

Как сообщал УНН, сегодня Правительство усилило противодействие рейдерству в сфере госрегистрации.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Алексей Гончарук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.