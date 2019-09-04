Гончарук пояснил суть постановления о рейдерстве

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня Правительство приняло техническую постановление о рейдерстве, которая имеет “устранить технические пробелы”. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по рейдерству. Сегодня было техническое постановление, отдельные какие-то пробелы устраняло. Основная часть этого постановления о чем: сейчас в министерстве юстиции до сих пор действует комиссия, которая рассматривала жалобы людей, которые бы пострадали от рейдерских проявлений”, — сказал Гончарук.

По его словам, работа этой комиссии “была очень забюрократизированной, то есть чтобы подать туда заявление, ты должен пройти 7 кругов ада”.

“Это постановление, которое мы сегодня приняли, она фиксирует. Утверждает упрощенную процедуру общения с этой комиссией. Все в online, друзья, чтобы любой человек с ноутбука не имел никаких барьеров и мог общаться с государственными органами”, — добавил премьер.

Как сообщал УНН, сегодня Правительство усилило противодействие рейдерству в сфере госрегистрации.