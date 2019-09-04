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Среда, 4 сентября 2019, 16:19 • Тоня Туманова • 4140
В Украине вводится День безопасности пациентов
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится Дня безопасности пациентов, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Согласно Указу Президента № 648/2019 от 4 сентября 2019 года, День безопасности пациентов будет проводиться ежегодно 17 сентября.
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В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Источник: УНН