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Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда при Совете Европы

Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда при Совете Европы

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу, ранее ставшего вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы. Об этом говорится в президентском указе №650/2019 от 4 сентября, передает УНН.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - говорится в указе.

Напомним, 29 августа ВР утвердила новый состав Кабмина, куда вошел как вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: указы, Совет Европы, Президент, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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