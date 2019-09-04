Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда при Совете Европы

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу, ранее ставшего вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы. Об этом говорится в президентском указе №650/2019 от 4 сентября, передает УНН.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - говорится в указе.

Напомним, 29 августа ВР утвердила новый состав Кабмина, куда вошел как вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.