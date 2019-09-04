Зеленский уволил заместителя главы Администрации Президента

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уводил Валерия Кондратюка с должности заместителя главы Администрации Президента Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 652/2019 от 4 сентября, передает УНН.

"Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Валерия Кондратюка заместителем главы Администрации Президента назначил еще в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, 20 июня Глава государства Владимир Зеленский своим указом решил реорганизовать Администрацию Президента Украины, превратив ее в Офис Президента.