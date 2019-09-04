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Зеленский уволил заместителя главы Администрации Президента

Зеленский уволил заместителя главы Администрации Президента

Валерий Кондратюк

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уводил Валерия Кондратюка с должности заместителя главы Администрации Президента Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 652/2019 от 4 сентября, передает УНН.

"Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Валерия Кондратюка заместителем главы Администрации Президента назначил еще в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, 20 июня Глава государства Владимир Зеленский своим указом решил реорганизовать Администрацию Президента Украины, превратив ее в Офис Президента.

Источник: УНН
Теги: указы, Администрация президента, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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