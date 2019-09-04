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Президент подписал указ об изменениях в составе Национального инвестиционного совета

Президент подписал указ об изменениях в составе Национального инвестиционного совета

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский № 649/2019 об изменениях в составе Национального инвестиционного совета, передает УНН со ссылкой на пресс служба Главы государства.

В тексте президентского указа № 649/2019 указано, что: “1. В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 21 июня 2019 года № 423 (с изменениями, внесенными Указом от 9 августа 2019 года № 588): ввести в персональный состав Национального инвестиционного совета Жерома Пекресса — старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании „General Electric“ (США) (по согласованию); вывести из состава Национального инвестиционного совета Джейми Миллера”.

Также в документе указано, что: “Указ вступает в силу со дня его опубликования”.

Как сообщал УНН, Зеленский освободил Кулебы с должности постпреда при Совете Европы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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