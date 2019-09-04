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Коваленко назначено заместителем Руководителя Офиса Президента

Коваленко назначено заместителем Руководителя Офиса Президента

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 653/2019, размещенном в среду на сайте президента, передает УНН.

"Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом назначил Богдана Андрея Иосифовича Руководителем Офиса Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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