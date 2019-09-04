Новости: Политика
Среда, 4 сентября 2019, 16:33 • Саша Картер • 15570
Коваленко назначено заместителем Руководителя Офиса Президента
Владимир Зеленский
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 653/2019, размещенном в среду на сайте президента, передает УНН.
"Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.
Напомним, 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом назначил Богдана Андрея Иосифовича Руководителем Офиса Президента Украины.
Источник: УНН
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