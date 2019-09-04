Кличко прокомментировал свое увольнение

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его освобождении от должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластие. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Сегодня правительство одобрило представление Президенту об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути — прямое президентское правления”, — сказал Кличко.

На вопрос о последующих действиях после решения правительства об увольнении и будет оспаривать его, Кличко сказал — “Однозначно будем защищать... еще раз хочу сказать мне персонально кресла и должности не нужны, должны быть принципиальные вещи, двоевластие в Киеве это не хороший шаг”.

“Скажу одно: я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице. Это немало проектов, сегодня в стадии реализации, и которые я обещал киевлянам воплотить. Кличко могут уволить только киевляне, которые на выборах избрали его мэром, и возложили ответственность за изменения и преобразования в столице!”, — отметил Кличко.

Напомним, правительство согласовало освобождение Кличко с должности главы КГГА.

Как сообщал УНН, Гончарук объяснил мотивацию освобождения Кличко с должности главы КГГА.