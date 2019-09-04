Омбудсмен предложила восстановить украинцам на оккупированных территориях право на пенсии

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сегодня на заседании парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий предложила восстановить право на получение пенсий гражданам Украины на временно оккупированных территориях. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера во время встречи с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым обратилась к нему с инициативой первоочередного рассмотрения законопроектов по установлению или восстановлению нарушения прав граждан Украины, которые были зарегистрированы предыдущим созывом ВРУ", - написала Омбудсмен.

По словам Омбудсмена, речь идет о восстановлении прав на получение пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, а также о возвращении избирательного права внутренне перемещенным лицам на местных выборах в принимающих общинах.

"С аналогичной просьбой обратилась к членам профильного комитета. Надеюсь, сотрудничество по совершенствованию законодательства Украины в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина будет плодотворным и результативным", - добавила Денисова.

Напомним, более 7 тысяч пенсионеров с регистрацией в ОРДЛО не имеют доступ к пенсиям с 2014 года.