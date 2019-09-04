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Данилюк обсудил с бывшим заместителем генсека ООН ситуацию на Донбассе

Данилюк обсудил с бывшим заместителем генсека ООН ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и посол, бывший заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман обсудили ситуацию на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, сегодня прошла встреча секретаря СНБО Александра Данилюка с делегацией Martti Ahtisaari Centre, в которую вошел посол, бывший заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы международной безопасности, определили современные вызовы в сфере безопасности и, в частности, ситуацию на Донбассе. Александр Данилюк поблагодарил Джефри Фелтмана за сотрудничество и советы по урегулированию конфликта на Донбассе и в целом по актуальным вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что есть заинтересованные в продолжении конфликта на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: ООН, СНБО, Донбасс, конфликт, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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