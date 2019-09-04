Грызлов заявил, что для урегулирования "кризиса на Донбассе" созданы все условия

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В контактной группе урегулирования конфликта на востоке Украины считают, что в настоящее время созданы все условия для разрешения кризиса на Донбассе на основе минских соглашений. Об этом сообщил на встрече в Минске полпред РФ в группе Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной Рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования ... кризиса на Донбассе на основе минских договоренностей", - сказал Грызлов.

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Напомним, в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.