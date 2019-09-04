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В Кучмы заявили, что начат ремонт моста в Станице Луганской

В Кучмы заявили, что начат ремонт моста в Станице Луганской

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Начат ремонт моста в Станице Луганской. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены к концу осени украинские мостостроевцы готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.

Также Олифер отметила, что весь процесс ремонта мостового перехода должно быть полностью дополитизован.

Напомним, украинская сторона завершила демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ремонт, мосты
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