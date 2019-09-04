Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,1194  EUR: 27,71 -0,0400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 сентября 2019 20:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4275
Версия для печати

Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП

Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата о приостановлении ликвидации УПЦ КП. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской патриархии.

"Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения в данном деле в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А. В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном).

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, УПЦ КП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.