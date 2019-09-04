Генсек ООН подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Организация объединенных наций опубликовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ООН, где и размещен соответствующий доклад.

В докладе отражены ключевые аспекты нарушения прав людей, в том числе права на гражданство, права на физическую и психологическую неприкосновенность, право на свободу мысли, совести, убеждений и религии, а также право на свободу мирных собраний.

"Власти Российской Федерации предлагается уважать право на мирные собрания и снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарского общества, включая запрет на деятельность Меджлиса, с целью сохранения его представительных институтов.

Кроме того, власти РФ необходимо обеспечить доступность образования на украинском языке", - говорится тексте сообщении.

Другие рекомендуемые меры включают прекращение призыва жителей Крыма в вооруженные силы РФ и восстановление имущественных прав всех бывших владельцев, лишенных права собственности в результате "национализации" и конфискации, проведенной в Крыму.

"Правительству Украины рекомендуется способствовать свободе передвижения между Крымом и другими частями Украины и прекращения политики ограничения доступа иностранным журналистам, правозащитникам, международным миссиям по контролю за соблюдением прав человека, правозащитным неправительственным организациям и другим субъектам гражданского общества в Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинской власти рекомендуют рассмотреть вопрос об упрощении доступа нынешних и бывших жителей Крыма ко всем государственным услугам, предлагаемых жителям других частей Украины, включая банковские услуги, выдачу удостоверений личности, осуществления процедур социального обеспечения и гражданской регистрации, а также о поддержке диалога между омбудсменами Украины и РФ с целью содействия добровольному переводу задержанных украинцев, содержащиеся в Крыму и Российской Федерации, в следственные изоляторы на территории Украины вне Крыма.

Напомним, убытки Украины от оккупации российской Федерацией полуострова Крым, превышают 1 трлн гривен.