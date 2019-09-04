В РФ суд будет рассматривать незаконное содержание в ШИЗО украинского политзаключенного Шумкова

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Завтра в России суд рассмотрит административный иск украинского политзаключенного Алесандра Шумкова и его защитника Романа Лызлова. Об этом написала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова, передает УНН.

"Завтра, 5 сентября, в 11:30 в Торжокские межрайонном суде Тверской области будет рассмотрен административный иск Александра и его защитника Романа Лызлова в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, а именно незаконное содержание Александра в ШИЗО", - говорится в сообщении.

По ее словам, на предыдущем заседании судья удовлетворил ходатайство защитника Романа Лызлова по доставке в судебное заседание Александра.

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"Да, Александр непосредственно сможет принять участие в процессе по своему иску. Кроме того, сегодня адвокат Роман Лызлов посетил Сашу в колонии и выяснилось, что сотрудники колонии наработали себе на новые обжалования их незаконных действий. Остальные и подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним, Шумков - солдат-контрактник вооруженных сил Украины, бывший охранник экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Его задержали вечером 17 августа 2017 года. По его словам, на него набросились несколько мужчин и затолкали его в машину. Очнулся он уже в России в изоляторе временного содержания. Его обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.