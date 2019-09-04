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Riverine-2019: в Минобороны рассказали детали военных учений с Румынией

Riverine-2019: в Минобороны рассказали детали военных учений с Румынией

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В акватории реки Дунай сегодня стартовало украинско-румынские флотские учения Riverine-2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Начались двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019. Целью этих международных тренировок является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай", - говорится в сообщении.

От Военно-Морских Сил ВСУ в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы Украины три катера.

Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства обучения. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует 1 патрульный катер.

"В течение 3 дней военные моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимость катеров флотов, морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций, противоминных действий, поиска и спасения человека, упавшего за борт и т.д.", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, в дельте Дуная, в районе Измаила и Тульчи (Румыния) проходят совместные украинский-румынские военные учения "Риверина 2019".

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, учения
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