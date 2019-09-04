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Главы фракций Киевсовета требуют от Президента переназначить Кличко главой КГГА

Главы фракций Киевсовета требуют от Президента переназначить Кличко главой КГГА

Виталий Кличко

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Главы фракций Киевсовета обратились к Президенту Владимиру Зеленскому относительно переназначения Виталия Кличко главой КГГА. Об этом Виталий Кличко, глава Киевской администрации и мэр столицы, заявил в социальной сети Facebook, где опубликовал заявление глав фракций Киевсовета.

"Друзья! Сегодня правительство одобрило представление Президенту об увольнении меня с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление", - заявил Кличко.

По его словам, такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть в своем городе.

"И это - неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления. Речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления. И не только в Киеве. Киев - первая ласточка", - продолжил мэр столицы.

Также глава КГГА опубликовал заявление глав фракций о поддержке Кличко.

"О своей позиции уже заявили председатели депутатских фракций Киевсовета. Они обратились к Президенту, с целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, назначить Виталия Кличко на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Я убежден, что уволить меня могут только киевляне, которые на выборах избрали Кличко мэром. И возложили ответственность за изменения и преобразования в столице! И я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице", - резюмировал Виталий Кличко.

Источник: УНН
Теги: КГГА, Виталий Кличко, Президент, политика
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