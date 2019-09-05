МИД Украины выразил протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне" в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий МИД Украины.

В МИД Украины заявили, что государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии Тристан Азбей 30 августа использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе гражданской войны" в Украине.

В связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи. Венгерском дипломату был выражен решительный протест.

"Категорически неприемлемым для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", - заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины отреагировало на позицию Венгрии в отношении Украины.