Американские сенаторы встретились с Рябошапкой

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и сенатор Крис Мерфи из Коннектикута прибыли с визитом в Украину и провели встречу с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, пишет УНН со ссылкой на официальный Twitter посольства США в Украине.

“Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкого партнерства Украины и США!”, — указано в сообщении.

В дипломатическом представительстве также отметили, что: “Их визит начался встречей с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился своими взглядами шодо антикоррупционных реформы в Украине”.

Как писал УНН, в конце прошлой недели в Генеральной прокуратуре Украины состоялось представление Генерального прокурора Руслана Рябошапки.