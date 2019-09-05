Зеленский пообещал судьям ВАКС свободное рассмотрение топ-200 коррупционных дел

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Команда Президента сделает все, чтобы решить вопрос с границами подсудности для свободной работы Высшего антикоррупционного суда над топ-200 коррупционных дел чиновников. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я понимаю, что есть проблемы, есть проблема, которую мы пока еще не успели решить, - это вопрос с границами подсудности... Мы уже работаем над этим вопросом, мы будем вам помогать - и Верховная Рада, и на законодательном уровне - мы сделаем все, чтобы громкие, а мы знаем, что вы ожидаете более 200 громких дел с хищением, со страшным действием топ-чиновников, мы сделаем все, чтобы вы свободно рассматривали эти дела", - отметил Зеленский.

По его словам, представители предыдущей власти "постарались", чтобы всю работу суда можно было заблокировать и завалить кучей мелких дел для того, чтобы резонансные коррупционные дела оставались "в тени" и были отложены в долгий ящик.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Также напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда).