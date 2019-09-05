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Общество ждет от ВАКС возвращения доверия к правосудию - Зеленский

Общество ждет от ВАКС возвращения доверия к правосудию - Зеленский

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинцы ожидают от Высшего антикоррупционного суда возвращение доверия к правосудию в стране. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, какие ожидания у общества от вашей работы, от работы Высшего антикоррупционного суда, - перед вами сегодня действительно большой вызов. И это не просто возвращение гражданам вложенного через наказание топ-чиновников, топ-коррупционеров нашей страны. Это возвращение гражданам нашей страны веры в то, что действительно есть справедливость", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас судей ВАКС ждет рассмотрение более двухсот дел топ-коррупционеров.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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